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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ağustos ayında aylık %6,2 arttı

Salı, 15 Ekim 2024 09:53:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %6,2 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %3,7 artışla 134.234 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 176,9 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 192 milyon $’a kıyasla 193,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 76.082 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 65.693 mt’a kıyasla 76.266 mt ile Meksika oldu. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.

 


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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