﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin filmaşin ithalatı Kasım ayında %21 arttı

Çarşamba, 20 Ocak 2021 10:14:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, 2020 yılı Kasım ayında ABD’nin filmaşin ithalatı Ekim ayına göre %21 ve önceki yılın Kasım ayına kıyasla %71,3 artışla 64.941 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 35,9 milyon $’a ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 28,7 milyon $’a kıyasla 43,5 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla filmaşin ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 29.459 mt’a ve bir önceki yıl Kasım ayında yapılan 18.788 mt’a kıyasla 31.061 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 11.607 mt ile Japonya, 11.542 mt ile Brezilya, 5.356 mt ile Güney Kore ve 3.719 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: filmaşin  Kuzey Amerika  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21  Oca

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Kasım ayında %1,6 azaldı
20  Oca

ABD’nin profil ihracatı Kasım ayında %17,5 azaldı
19  Oca

ABD’nin çekme tel ithalatı Kasım ayında %3,3 düştü
24  Ara

ABD’nin çekme tel ihracatı Ekim ayında %2,8 düştü
24  Ara

ABD’nin ticari profil ithalatı Ekim ayında %11,8 arttı