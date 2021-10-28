ABD’nin çelik ithalatı Eylül ayında %16,7 arttı

Perşembe, 28 Ekim 2021 09:11:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin aylık çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %16,7 ve yıllık %156,4 artışla 2.938.323 mt oldu.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 3,05 milyar $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 1,05 milyar $’a kıyasla 3,49 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını, 747.027 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 401.861 mt ile Meksika, 386.375 mt ile Brezilya, 270.998 mt ile Güney Kore ve 152.123 mt ile Almanya takip etti.

Ürün gruplarına göre, yarı mamul ithalatı, Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 535.867 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 77.021 mt’a kıyasla 616.806 mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 1.150.950 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 628.998 mt’a kıyasla 1.257.617 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 379.240 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 225.046 mt’a kıyasla 456.365 mt olurken, aynı ayda, boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 310.176 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 169.197 mt’a kıyasla 459.104 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen %21’e ve sene başından bu yana kaydedilen %21’e kıyasla %25 olduğu tahmin ediliyor.