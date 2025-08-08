 |  Giriş 
ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2025’in Haziran ayında %9,8 yükseldi

Cuma, 08 Ağustos 2025 11:02:14 (GMT+3)   |   San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Haziran ayında bir önceki ay kaydedilen 6.810.552 mt’a kıyasla %4,6 ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.488.307 mt’a kıyasla %9,8 artışla 7.125.292 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yıl başından bu zamana kadar ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 39.698.115 mt’a kıyasla %3,2 artarak 40.949.937 mt oldu.

2025 yılında yapılan sevkiyatlar, 2024 yılının aynı döneminde kıyasla korozyona dayanıklı sac için %1 artış ve sıcak sac ile soğuk sağ için sevkiyatların sırasıyla %2 ve %4 düştüğünü gösteriyor.


