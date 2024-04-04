ABD’li Senatör Nippon Steel ile Çin arasındaki ilişkinin incelenmesini talep etti

Perşembe, 04 Nisan 2024 10:39:08 (GMT+3) | İstanbul

ABD’li Senatör Sherrod Brown, ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği bir bildiride ABD merkezli çelik üreticisi United States Steel Corporation’ı (US Steel) satın almak isteyen Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel ile Çin çelik sektörü arasındaki ilişkinin incelenmesini talep etti. Brown, Nippon Steel ile Çin arasında uzun süredir devam eden ilişki göz önüne alındığında Nippon’un US Steel’i satın almasının ABD’nin ulusal ve ekonomik güvenliği için tehlike oluşturabileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Senatör, “En büyük ulusal güvenlik tehditlerimizden olan ve ticaret yasalarımıza uymadığını bildiğimiz en büyük ekonomik rakibimizle yakınlaşarak ABD endüstriyel sistemimizin tehlikeye atılmasına izin veremeyiz,” dedi. Brown ayrıca Nippon Steel’i çalışanlarla pazarlık yapmadığı için eleştirdi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Birleşik Çelik İşçileri Sendikası alım işleminin gerçekleşmesi durumunda iş sözleşmelerini yürürlüğe koymak ve Nippon’un mali durumu hakkında şeffaflık elde etmek istiyor.