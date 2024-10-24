ABD’li çelik şirketi Meksika’ya damping gerekçesiyle dava açtı

ABD’nin en büyük özel çelik boru üreticilerinden biri olan Zekelman, Meksika’ya USMCA anlaşmasını ihlal ederek ABD iç piyasasına dampingli fiyatlardan satış yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

Zekelman’a göre Meksika’nın ihracatı nedeniyle şirket 2022 yılında boru tesislerinden birini kapatmak zorunda kalırken bu ihracatın devam etmesi durumunda Chicago’da 400 işçi çalıştırdığı 150 yıllık boru tesisini de kapatmak zorunda kalacak.

Zekelman, açtığı davada Meksika’nın ticari yöntemlerinin ABD’li üreticilere zarar vererek ulusal güvenliği riske attığını öne sürdü. Zekelman bu nedenle Meksika’yı ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Pennsylvania Eyaleti Hükümetine de şikayet etti.