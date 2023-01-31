Steel Dynamics: AHMSA üretim yapamadığı için Meksika ve ABD’de fiyatlar artıyor

Salı, 31 Ocak 2023 10:31:29 (GMT+3) | San Diego

ABD’li çelik üreticisi Steel Dynamics, Inc. (SDI) CEO’su Mark Millet, Meksikalı çelik üreticisi Altos Hornos de México’nun (AHMSA) üretimini zorunlu olarak durdurmasına bağlı olarak hem Meksika hem de ABD’deki fiyatların yükselmesini beklediğini belirtti.

Millet, “Meksika piyasasının güçlü seyri fiyat artışını destekliyor. Özellikle AHMSA’nın yaşadığı zorluklar bölge piyasaları ve Meksika’da değişikliklere yol açtı,” şeklinde konuştu.

Çelik talebindeki artışın fiyatlara yansıdığını ifade eden Millet, sipariş defterlerinin bu yılın ilk yarısına kadar dolu olduğu uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayının başında Federal Elektrik Komisyonu borçlarını ödemediği için AHMSA’ya elektrik tedarikini durdurmuştu. Elektrik tedarikinin yeniden başlaması neredeyse iki hafta sürmüştü. Bu ayın ilk haftasında ise devlete bağlı Pemex doğal gaz tedarikini kesmişti.

Sektör uzmanları, ABD’nin güneyinde yer alan üreticilerin yaptığı fiyat artışları karşısında alıcıların Meksikalı Ternium’dan düşük fiyatlı alımlara yöneldiğini dile getirdi. Ancak AHMSA’nın piyasadan çıkması Ternium’un ABD’li alıcılara satışlarını sınırlandırdı.

AHMSA’nın üretim kapasitesi yıllık 6 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Doğal gaz tedarikindeki sıkıntılar sebebiyle ay başından bu yana faaliyetlerine ara verdiği göz önünde bulundurulduğunda şirket en fazla 400.000 mt üretim yapabildi.

Şirketin toplam varlıkları geçtiğimiz yılın Eylül ayında 2,24 milyar $, mali sorumlulukları ise 2,90 milyar $ seviyelerinde yer almıştı.