 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD yerel çelik üretimini artırmak için metalürjik kömürü kritik malzeme olarak belirledi

Cuma, 30 Mayıs 2025 11:46:22 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Enerji Bakanlığı, çelik üretiminde kullanılan kömürün kritik malzeme olarak belirlendiğini açıkladı. Söz konusu karar, ABD’nin üretimi canlandırmaya ve ülkenin enerji ve endüstriyel güvenliğini güçlendirmeye yönelik bağlılığına dayandırılıyor.

Söz konusu ürünün kritik bir hammadde olarak belirlenmesinin başlıca nedenleri arasında: metalürjik kömürün yüksek fırın-bazik oksijen fırını yöntemi kullanılarak çelik üretimi için gerekli yakıt ve reaktan olan kok üretmek için gerekli özelliklere sahip olması; antrasit kömürünün yerel çelik üretiminin yaklaşık %70’ini oluşturan elektrik ark ocaklı üretimde önemli bir rol oynaması; ABD kömür sektörünün her iki çelik üretim sürecini desteklemek için gerekli olan yerel metalürjik ve antrasit kömüre sahip olması; ABD’de on binlerce kişiyi istihdam eden 150’den fazla metalürjik kömür madeni bulunması; hem termal hem de metalürjik kömür üretimini destekleyen altyapı ve iş gücünün azalan yatırım ve operasyonel kapasite nedeniyle baskı altında olması yer alıyor. Müdahale edilmezse bu baskının yerel çelik hakimiyetini tehlikeye atacağı belirtiliyor. 

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, “Yakıttan daha fazlası olan metalürjik kömür endüstriyel yapımızın temel taşı. Metalürjik kömürü kritik bir malzeme olarak belirlememiz ABD kömürü kullanılarak üretilen yerel çeliğinin üretim sektörümüzün omurgası olmaya devam etmesini sağlıyor,” dedi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD temyiz mahkemesi Trump’ın vergilerini geçici olarak yeniden yürürlüğe koydu

30 May | Çelik Haberler

ABD’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları değişmedi

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları ithal alımlar, cansız talep ve hurdada beklenen düşüşle gevşedi

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de Haziran ayı hurda fiyatları zayıf talep ve yüksek stoklara bağlı yatay seyredebilir veya 10-20$/mt düşebilir

30 May | Hurda ve Hammadde

ABD’nin rulo levha ithalatı Mart’ta aylık %17,5 düşüş kaydetti

30 May | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 artış kaydetti

28 May | Çelik Haberler

Nucor sıcak rulo sac baz fiyatını yeniden düşürdü

28 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin OCTG boru ihracatı Mart’ta aylık %0,62 yükseldi

28 May | Çelik Haberler

ABD’de yerel sıcak rulo sac fiyatları hafifçe artarken, soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları gevşedi

26 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de Haziran ayı hurda fiyatlarına yönelik beklentiler farklı seyirler izliyor

26 May | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis