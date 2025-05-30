ABD yerel çelik üretimini artırmak için metalürjik kömürü kritik malzeme olarak belirledi

ABD Enerji Bakanlığı, çelik üretiminde kullanılan kömürün kritik malzeme olarak belirlendiğini açıkladı. Söz konusu karar, ABD’nin üretimi canlandırmaya ve ülkenin enerji ve endüstriyel güvenliğini güçlendirmeye yönelik bağlılığına dayandırılıyor.

Söz konusu ürünün kritik bir hammadde olarak belirlenmesinin başlıca nedenleri arasında: metalürjik kömürün yüksek fırın-bazik oksijen fırını yöntemi kullanılarak çelik üretimi için gerekli yakıt ve reaktan olan kok üretmek için gerekli özelliklere sahip olması; antrasit kömürünün yerel çelik üretiminin yaklaşık %70’ini oluşturan elektrik ark ocaklı üretimde önemli bir rol oynaması; ABD kömür sektörünün her iki çelik üretim sürecini desteklemek için gerekli olan yerel metalürjik ve antrasit kömüre sahip olması; ABD’de on binlerce kişiyi istihdam eden 150’den fazla metalürjik kömür madeni bulunması; hem termal hem de metalürjik kömür üretimini destekleyen altyapı ve iş gücünün azalan yatırım ve operasyonel kapasite nedeniyle baskı altında olması yer alıyor. Müdahale edilmezse bu baskının yerel çelik hakimiyetini tehlikeye atacağı belirtiliyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, “Yakıttan daha fazlası olan metalürjik kömür endüstriyel yapımızın temel taşı. Metalürjik kömürü kritik bir malzeme olarak belirlememiz ABD kömürü kullanılarak üretilen yerel çeliğinin üretim sektörümüzün omurgası olmaya devam etmesini sağlıyor,” dedi.