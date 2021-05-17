AB ve ABD çelik ile alüminyum vergileri konusunda ateşkes hazırlığında

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 14:16:55 (GMT+3) | Brescia

AB ve ABD, çelik ve alüminyum sektörlerindeki arz fazlası ve etkili ticari önlemler uygulanması konusunda birlikte çalışacaklarına dair anlaştıklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo’nun yaptığı görüşmede, ikili ticareti olumsuz etkileyebilecek hareketlerden kaçınılacağına karar verildi. AB ile ABD tarafından yapılan ortak açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sanal ortamda gerçekleştirilen görüşmede, liderler önemli endüstrilerimizi korumaya yönelik etkili çözümler gerektiğini ifade etti ve Dünya Ticaret Örgütü’nde ABD’nin 232. Madde kapsamında AB’den yaptığı ithalata vergi uygulamasının ardından oluşan anlaşmazlıkları sona erdirecek bir yol haritası oluşturmaya karar verdi,” ifadelerine yer verildi. AB ile ABD ayrıca, Çin gibi ticarete zarar veren tutumları destekleyen ülkelerin karşısında olmaya devam edeceklerini yeniden ifade etti.

İki taraf hala tam anlamıyla bir anlaşmaya varmış olmasa da ve vergiler aynı şekilde uygulanmaya devam etse de, geçici bir uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu, karşı hamle olarak rujdan spor ayakkabılara kadar birçok ürüne yönelik vergileri ve ABD menşeli burbon viski, motosiklet ve motorlu teknelere yönelik vergiyi %50 artırma planlarını erteleyebileceğini belirtti.