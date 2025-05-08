ABD üç ülkeden ferrosilikon ithalatında damping tespit etti

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Brezilya, Kazakistan ve Malezya’dan yapılan ferrosilikon ithalatının ABD iç piyasasına zarar verdiğini tespit etti.

Komisyona göre bahsi geçen ürünler normal değerlerin altından ya da hükümet teşviği ile satılıyor. Bu sebeple Brezilya, Kazakistan ve Malezya’dan ithal ferrosilikon için antidamping vergileri ve telafi edici vergiler uygulanacak. Brezilya ve Malezya’dan yapılan ithalatta ise kritik bulgular elde edildiği ifade edildi.

Komisyon, 9 Haziran tarihinde konu hakkında kapsamlı bir rapor yayımlayacak.

Brezilya 2024 yılında ABD’ye ortalama 1.452$/mt FOB’dan 31.000 mt ferrosilikon ihraç etti.

Brezilya’nın başlıca ferrosilikon ihracatçıları arasında Ferbasa, Libra Ligas, Minas Ligas, Ligas Gerais, Rima Industrial, Eletroligas ve Rotavi bulunuyor.