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ABD Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonucunu açıkladı

Pazartesi, 29 Kasım 2021 14:48:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı karbon çelik boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 2019 yılını kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için Türk çelik üreticilerinin söz konusu dönemde %0,83 oranında telafi edilebilir ödenek aldığını tespit etti.

Bakanlık, Tosçelik Şirketleri, Yücel Şirketleri, Çınar Boru, Borusan Fabrikaları, Borusan Gemlik, Borusan Dağıtım, Tubeco ve Borusan Lojistik’in söz konusu dönemde ABD’ye yuvarlak kaynaklı boru ihraç etmediğini tespit ettiğinden bu şirketlere yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.


Etiketler: ABD  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  borular  boru  |  benzer haberler »


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