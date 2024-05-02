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ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 02 Mayıs 2024 15:42:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2022 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Nihai teşvik oranları incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş., Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. için %5,54, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. ve Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. için %0,03 (göz ardı edilebilir) oranlarında belirlendi. Telafi edici vergilerin 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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