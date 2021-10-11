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ABD Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 11 Ekim 2021 15:24:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Eylül 2019 ve 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Meksikalı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık, Nucor Tubular Products’ın başvurusunu geri çekmesiyle dokuz şirkete yönelik incelemeyi iptal etti.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Maquilacero S.A. de C.V için %0,74 ve Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V. için %1,33 seviyelerinde belirledi.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  kota ve vergiler  ABD  boru  borular  |  benzer haberler »


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