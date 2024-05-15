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ABD Meksika’dan ithal inşaat demirine nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 15 Mayıs 2024 14:17:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal inşaat demirine yönelik 1 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Meksikalı üreticilerin söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Deacero için %1,16, Grupo Acerero için %6,21 ve Grupo Simec, Gerdau Corsa ile Sidertul için %2,11 oranlarında belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjları Deacero için %2,27, Grupo Acerero için %5,49 ve Grupo Simec, Gerdau Corsa ile Sidertul için %2,88 olarak belirlenmişti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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