﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD İngiltere’den ithal soğuk saca yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 13:53:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, İngiltere’den ithal edilen soğuk saca yönelik 1 Eylül 2019 ve 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İngiltere’nin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi.

Bakanlık, Liberty Performance Steels, Ltd. için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak %8,65 oranında belirledi. 

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7209.15.0000, 7209.16.0030, 7209.16.0060, 7209.16.0070, 7209.16.0091, 7209.17.0030, 7209.17.0060, 7209.17.0070, 7209.17.0091, 7209.18.1530, 7209.18.1560, 7209.18.2510, 7209.18.2520, 7209.18.2580, 7209.18.6020, 7209.18.6090, 7209.25.0000, 7209.26.0000, 7209.27.0000, 7209.28.0000, 7209.90.0000, 7210.70.3000, 7211.23.1500, 7211.23.2000, 7211.23.3000, 7211.23.4500, 7211.23.6030, 7211.23.6060, 7211.23.6090, 7211.29.2030, 7211.29.2090, 7211.29.4500, 7211.29.6030, 7211.29.6080, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7225.50.6000, 7225.50.8080, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050 ve 7226.92.8050 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: soğuk haddelenmiş  ABD  yassı ürünler  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05 Kas

Tayland, Çin ve Güney Kore’den ithal kaplamalı soğuk saca yönelik antidamping vergilerini askıya aldı
05 Kas

ABD Meksika’dan ithal filmaşine yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı
01 Kas

ABD, AB’den ithal çeliğe 232. Madde önlemleri yerine kota uygulayacak
28 Eki

ABD BAE’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
21 Eki

ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı