ABD İngiltere’den ithal soğuk saca yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, İngiltere’den ithal edilen soğuk saca yönelik 1 Eylül 2019 ve 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, İngiltere’nin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi.
Bakanlık, Liberty Performance Steels, Ltd. için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak %8,65 oranında belirledi.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7209.15.0000, 7209.16.0030, 7209.16.0060, 7209.16.0070, 7209.16.0091, 7209.17.0030, 7209.17.0060, 7209.17.0070, 7209.17.0091, 7209.18.1530, 7209.18.1560, 7209.18.2510, 7209.18.2520, 7209.18.2580, 7209.18.6020, 7209.18.6090, 7209.25.0000, 7209.26.0000, 7209.27.0000, 7209.28.0000, 7209.90.0000, 7210.70.3000, 7211.23.1500, 7211.23.2000, 7211.23.3000, 7211.23.4500, 7211.23.6030, 7211.23.6060, 7211.23.6090, 7211.29.2030, 7211.29.2090, 7211.29.4500, 7211.29.6030, 7211.29.6080, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7225.50.6000, 7225.50.8080, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050 ve 7226.92.8050 kodları altında kayıtlı bulunuyor.