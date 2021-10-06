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ABD altı ülkeden ithal soğuk saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Çarşamba, 06 Ekim 2021 12:16:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere’den ithal soğuk saca uygulanan anditamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, bu altı ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai damping oranları Brezilya için %35,43, Çin için %265,79, Hindistan için %7,60, Japonya için %71,35, Güney Kore için %28,42 ve İngiltere için %25,17 seviyelerinde yer alıyor. Antidamping vergisinin 5 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.0000, 7209.16.0030, 7209.16.0040, 7209.16.0045, 7209.16.0060, 7209.16.0070, 7209.16.0091, 7209.17.0030, 7209.17.0040, 7209.17.0045, 7209.17.0060, 7209.17.0070, 7209.17.0091, 7209.18.1530, 7209.18.1560, 7209.18.2510, 7209.18.2520, 7209.18.2580, 7209.18.6020, 7209.18.6090, 7209.25.0000, 7209.26.0000, 7209.27.0000, 7209.28.0000, 7209.90.0000, 7210.70.3000, 7211.23.1500, 7211.23.2000, 7211.23.3000, 7211.23.4500, 7211.23.6030, 7211.23.6060, 7211.23.6090, 7211.29.2030, 7211.29.2090, 7211.29.4500, 7211.29.6030, 7211.29.6080, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7225.50.6000, 7225.50.8080, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050 ve 7226.92.8050 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: kota ve vergiler  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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