ABD Brezilya’dan ithal soğuk saca telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Salı, 04 Ocak 2022 12:00:51 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Brezilya’dan ithal soğuk saca yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, Brezilya’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları Usiminas için %11,09, Companhia Siderurgica Nacional için %11,31 ve diğer üreticiler için %11,20 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.0000, 7209.16.0030, 7209.16.0060, 7209.16.0070, 7209.16.0091, 7209.17.0030, 7209.17.0060, 7209.17.0070, 7209.17.0091, 7209.18.1530, 7209.18.1560, 7209.18.2510, 7209.18.2520, 7209.18.2580, 7209.18.6020, 7209.18.6090, 7209.25.0000, 7209.26.0000, 7209.27.0000, 7209.28.0000, 7209.90.0000, 7210.70.3000, 7211.23.1500, 7211.23.2000, 7211.23.3000, 7211.23.4500, 7211.23.6030, 7211.23.6060, 7211.23.6090, 7211.29.2030, 7211.29.2090, 7211.29.4500, 7211.29.6030, 7211.29.6080, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7225.50.6000, 7225.50.8080, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050 ve 7226.92.8050 kodları altında yer alıyor.