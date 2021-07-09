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ABD İngiltere’den ithal soğuk haddelenmiş çelik ürünlere geçici antidamping vergisi getirdi

Cuma, 09 Temmuz 2021 12:18:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, İngiltere’den ithal soğuk haddelenmiş çelik ürünlere uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Eylül 2019 ve 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, İngiltere merkezli soğuk haddelenmiş çelik üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna göre bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Liberty Performance Steels, Ltd. için %8,65 oranında belirledi.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: ABD  yassı ürünler  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »


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