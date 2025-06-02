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ABD Güney Kore’den ithal OCTG boruya yönelik damping marjını sıfır olarak belirledi

Pazartesi, 02 Haziran 2025 11:12:06 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bahsi geçen dönemde NEXTEEL Co., Ltd, SeAH Steel Corporation, AJU Besteel Co., Ltd, Hyundai Steel Company, Husteel Co., Ltd ve ILJIN Steel Corporation’ın normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Böylelikle bakanlık, şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre ağırlıklı ortalama damping marjları NEXSTEEL Co., Ltd. için %0 ve SeAH Steel Corporation, AJU Besteel Co., Ltd, Hyundai Steel Company, Husteel Co., Ltd ile ILJIN Steel Corporation için %0,53 olarak belirlenmişti.


Etiketler: Boru Borular G. Kore ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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