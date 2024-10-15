 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

Salı, 15 Ekim 2024 11:33:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik 1 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi ve 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemelerinin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki dönemde Güney Koreli şirketlerin söz konusu ürünü normal değerlerin altından satmadığı tespit edildi. Böylece Hyundai Steel Company, POSCO ve KG Dongbu Steel’e yöneli damping marjı sıfır olarak belirlendi.

Ayrıca telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarına göre teşvik oranları POSCO için %1,48, Hyundai Steel için %2,21 ve KG Dongbu Steel için %1,73 seviyelerinde yer alıyor.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da yerel sıcak rulo ve soğuk rulo sac fiyatları cansız talep sebebiyle zayıfladı

15 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yassı mamul fiyatları yukarı yönlü hareket etti

15 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ayının başında %2 arttı

15 Eki | Çelik Haberler

Pakistan’da yerel soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları bir kez daha yükseldi

14 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel sıcak rulo sac fiyatları yükselirken soğuk rulo sac değişmedi ve galvanizli sac düştü

14 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Ağustos’ta aylık %2,8 arttı

14 Eki | Çelik Haberler

Romanyalı yassı mamul üreticisi tekliflerini geri çekerken tüccarlar artış deniyor

11 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Meksika’nın soğuk rulo sac tüketimi Ağustos ayında %9,7 yükseldi

11 Eki | Çelik Haberler

Baosteel Kasım ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 71$/mt yukarı çekti

11 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 41. Hafta, 2024

10 Eki | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis