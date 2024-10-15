ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik 1 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi ve 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemelerinin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki dönemde Güney Koreli şirketlerin söz konusu ürünü normal değerlerin altından satmadığı tespit edildi. Böylece Hyundai Steel Company, POSCO ve KG Dongbu Steel’e yöneli damping marjı sıfır olarak belirlendi.

Ayrıca telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarına göre teşvik oranları POSCO için %1,48, Hyundai Steel için %2,21 ve KG Dongbu Steel için %1,73 seviyelerinde yer alıyor.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.