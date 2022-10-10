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ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik damping marjını sıfır oranında belirledi

Pazartesi, 10 Ekim 2022 10:28:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik 1 Eylül 2020 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Güney Koreli üreticiler Hyundai Steel Company, KG Dongbu Steel ve POSCO’nun söz konusu ürünleri normal değerlerin altında satmadığı tespit edildi.

Bakanlık şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır oranında belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre vergiler Hyundai Steel Company için %34,33, POSCO için %6,32 ve diğer tüm Güney Koreli şirketler için %20,33 oranlarında belirlenmişti.


Etiketler: soğuk rulo sac ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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