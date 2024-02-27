ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca nihai antidamping vergisi getirdi

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ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore'den ithal edilen soğuk rulo saca yönelik 1 Eylül 2021 ve 31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Güney Koreli üreticilerin söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Hyundai Steel Company için %0,88, POSCO için %2,70 ve KG Dongbu Steel için %2,13 olarak belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjları Hyundai Steel Company için %1,30, POSCO için %2,64 ve KG Dongbu Steel için %2,22 olarak belirlenmişti.