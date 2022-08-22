ABD Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 11:52:14 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık Çin ve Güney Kore’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları Çinli ihracatçılar için %256,44 olurken, Güney Koreli üreticiler Hyundai Steel için %4,04, POSCO için %51,80 ve diğer tüm Güney Koreli şirketler için %13,19 seviyelerinde yer alıyor.

Telafi edici verginin 19 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.0000, 7209.16.0030, 7209.16.0040, 7209.16.0045, 7209.16.0060, 7209.16.0070, 7209.16.0091, 7209.17.0030, 7209.17.0040, 7209.17.0045, 7209.17.0060, 7209.17.0070, 7209.17.0091, 7209.18.1530, 7209.18.1560, 7209.18.2510, 7209.18.2520, 7209.18.2580, 7209.18.6020, 7209.18.6090, 7209.25.0000, 7209.26.0000, 7209.27.0000, 7209.28.0000, 7209.90.0000, 7210.70.3000, 7211.23.1500, 7211.23.2000, 7211.23.3000, 7211.23.4500, 7211.23.6030, 7211.23.6060, 7211.23.6090, 7211.29.2030, 7211.29.2090, 7211.29.4500, 7211.29.6030, 7211.29.6080, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7225.50.6000, 7225.50.8080, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050 ve 7226.92.8050 kodları altında yer alıyor.