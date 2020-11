ABD Çin ve Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı saca yönelik idari incelemeyi sonlandırdı

Perşembe, 26 Kasım 2020 12:30:24 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal kaynaklı korozyona dayanıklı saca uygulanan telafi edici vergilerine ilişkin 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 arasındaki dönemini kapsayan idari incelemeyi sonlandırdı.

Söz konusu idari inceleme 2019 yılının Temmuz ayında başlatıldı. Yerel üreticiler 2019 yılının Aralık ayında inceleme başvurularını geri çekti.

Bakanlık, Güney Kore’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Temmuz 2018 ve 30 Haziran 2019 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu inceleme, Metal One America, Inc., Mitsui & Co. (U.S.A.) Inc., ve Stemcor USA Inc.’ın başvuruları üzerine 2019 yılının Eylül ayında başlatılmıştı.

Buna göre bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını Dongkuk Steel Co. Ltd., Hyundai Steel Cooperation, POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. ve diğer iki üretici/ihracatçı için %0-0,75 oranında belirledi.

Yerel üreticiler 2019 yılının Aralık ayında 19 şirket için inceleme başvurularını geri çekti. Bakanlık, bu şirketlerle ilgili başka inceleme talebinde bulunmadığından idari incelemeyi sonlandırdı.