ABD Çin çıkışlı yarı iletken çipe yönelik gümrük vergisini artırabilir

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Çin’den ithal yarı iletken çipe yönelik ticaret soruşturması başlattığını açıkladı. 301. Madde kapsamında yürütülecek olan soruşturma sonucunda Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik gümrük vergisi artabilir.

Açıklamaya göre Çin, yarı iletken çip sektörüne hâkim olma hedefiyle rekabete aykırı ve piyasa dışı yöntemlere başvuruyor. Çin’in eylemleri, politikaları ve uygulamaları ABD ve diğer ekonomiler üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor ve tehdit oluşturuyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere başkanlık görevi sona ermek üzere olan Joe Biden, Çin’den ithal yarı iletken çipe 2025 yılı itibarıyla %50 vergi uygulamaya karar vermişti.