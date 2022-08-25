ABD beş ülkeden ithal soğuk rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 25 Ağustos 2022 13:47:45 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Brezilya, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere’den ithal soğuk rulo saca uygulanan antidamping vergisi ve Hindistan’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere’den ithal söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisi ve Hindistan’dan ithal soğuk rulo saca uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının dampingin ve teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Buna ek olarak bakanlık Brezilya’dan ithal soğuk rulo saca uygulanan antidamping vergisini kaldırmaya karar verdi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Çin için %265,79, Hindistan için %7,60, Japonya için %71,35, Güney Kore için %28,42 ve İngiltere için %25,17 olarak belirlerken, Hindistan için nihai teşvik oranı %10 seviyesinde yer alıyor.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.0000, 7209.16.0030, 7209.16.0060, 7209.16.0070, 7209.16.0091, 7209.17.0030, 7209.17.0060, 7209.17.0070, 7209.17.0091, 7209.18.1530, 7209.18.1560, 7209.18.2510, 7209.18.2520, 7209.18.2580, 7209.18.6020, 7209.18.6090, 7209.25.0000, 7209.26.0000, 7209.27.0000, 7209.28.0000, 7209.90.0000, 7210.70.3000, 7211.23.1500, 7211.23.2000, 7211.23.3000, 7211.23.4500, 7211.23.6030, 7211.23.6060, 7211.23.6090, 7211.29.2030, 7211.29.2090, 7211.29.4500, 7211.29.6030, 7211.29.6080, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7225.50.6000, 7225.50.8080, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050 ve 7226.92.8050 kodları altında yer alıyor.