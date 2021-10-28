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ABD BAE’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 28 Ekim 2021 10:38:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithal edilen yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya yönelik 1 Aralık 2018 ve 30 Kasım 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, BAE’nin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Ajmal Steel Tubes & Pipes için %54,27, Universal Tube and Plastic Industries Ltd. ve Conares Metal Supply Ltd. için %1,62 olarak belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjları, Ajmal Steel Tubes & Pipes için %54,27, Universal Tube and Plastic Industries Ltd. ve Conares Metal Supply Ltd. için %2,37 oranında yer alıyordu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.19.1010, 7306.19.1050, 7306.19.5110, 7306.19.5150, 7306.30.1000, 7306.30.5015, 7306.30.5020, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085, 7306.30.5090, 7306.50.1000, 7306.50.5030, 7306.50.5050 ve 7306.50.5070 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  boru  borular  ABD  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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