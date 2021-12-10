ABD 30 çelik ve alüminyum ürünü istisna listesinden çıkaracak, ürünler 232. Madde vergilerine tabi olacak

Cuma, 10 Aralık 2021 11:48:02 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, 26 çelik ve dört alüminyum ürünü, artık dahil edilme kriterlerini karşılamadıkları için Genel Onaylı İstisnalar (GAE) listesinden çıkaracağını ifade eden bir geçici nihai karar yayımladı. Bakanlık, söz konusu ürünleri 27 Aralık tarihinden itibaren yeniden 232. Madde vergilerine tabi tutacak.

Bakanlık, başlangıçta 123 çelik ve alüminyum ürünü içeren istisna listesini, hariç tutma sürecinin verimliliğini artırmak için 14 Aralık 2020 tarihinde çıkardığı bir önceki geçici nihai kararın içinde yayımladı. Son nihai kuralla birlikte şu anda listede 93 ürün yer alıyor.