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AB Türkiye’ye yönelik koruma önlemlerini GATT’a uygun şekilde değiştirecek

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 14:55:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) açıklamasına göre Avrupa Birliği ve Türkiye, AB’nin koruma önlemlerini Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’na uygun şekilde değiştirmesi için 16 Ocak 2023 tarihine kadar zamanı olduğu konusunda uzlaşmaya vardı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında DTÖ, Türkiye’nin AB koruma önlemlerine ilişkin şikayetiyle ilgili incelemesini tamamlamış ve AB’den koruma önlemlerini GATT’a uygun olarak yeniden düzenlemesini istemişti.

2020 yılında DTÖ’nün düzenlediği panelde, Türkiye’nin Avrupa Komisyonu’nun çelik ithalatındaki artışın öngörülemeyen gelişmeler sonucunda ortaya çıktığını bildirmediği ve komisyonun belirlediği ciddi zarar tehdidinin gerçek bulgulara dayanmadığı iddiası kabul edildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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