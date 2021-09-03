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AB Ticaret Komisyonu üyesi AB-ABD geriliminin sona ermesi konusunda “iyimser”

Cuma, 03 Eylül 2021 15:22:56 (GMT+3)   |   Brescia
       

Reuters’a göre, Avrupa Ticaret Komisyonu Üyesi Valdis Dombrovskis bugün, AB’nin ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı vergiler nedeniyle ülkeyle arasında oluşan anlaşmazlığı çözebileceği konusunda daha iyimser olduğunu söyledi.

Haziran ayında, AB ve ABD liderleri bir araya gelmiş ve bu yılın sonuna kadar 232. Madde vergilerinden kaynaklanan ticari gerilimleri sona erdirmek konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bugün, Dombrovskis, “AB-ABD zirvesinden sonra çözümün bulunacağı konusunda daha iyimserim, bu nedenle şu anda ABD yönetimindeki ilgili departmanlarla yakın temas halindeyiz,” dedi.

Daha önce bildirildiği üzere, bazı kaynaklar AB’de yerel çelik fiyatlarının, ABD ile AB arasında üç yıldır devam eden çelik ithalat vergisi anlaşmazlığının çözülmesiyle desteklenebileceğini düşünüyor, bu da AB’nin ihracatının artmasını sağlayabilir. Ancak, ABD’nin AB’ye karşı uyguladığı 232. Madde vergilerinin kaldırılması, AB’nin koruma önlemlerini gözden geçirmesine de yol açacak. Bunun sonucunda AB’nin ithalatı artabilir.


Etiketler: Avrupa Birliği  Section 232  |  benzer haberler »


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