232. Madde vergileri 1 Aralık’ta sonlandırılabilir

Perşembe, 10 Haziran 2021 11:45:05 (GMT+3) | Brescia

Global haber ajansı Reuters’ın eline geçen yedi sayfalık bir taslağa göre, ABD ve AB arasındaki ticari gerilim yakında sona erebilir. Çünkü önümüzdeki hafta iki tarafın liderleri ticari anlaşmazlıkları bitirmek ve Covid-19 virüsünün menşei üzerindeki yeni bir çalışmayı ele almak için bir araya gelecek.

Taslak anlaşma iki taraf arasında uçak üretimine yönelik uzun zamandır devam eden anlaşmazlığın 11 Temmuz tarihinden önce sona ermesini ve üç yıl önce çelik ile alüminyuma getirilen vergilerin 1 Aralık tarihinden itibaren kaldırılmasını vaat ediyor.

Taslakta, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkesinde çelik sanayine ait farklı grupların 232. Madde vergilerinin devam etmesi yönündeki baskılarına rağmen, “çelik ve alüminyum ticaretindeki anlaşmazlıklara bağlı tüm ek/cezai vergileri 1 Aralık 2021 tarihinden önce kaldırmaya çalışacağı,” belirtildi. Yine de piyasa kaynakları, taslağın her iki tarafın viski ve motosiklete uyguladığı misilleme niteliğindeki vergilerden bahsediyor olabileceğini ve çelik ithalatındaki %25 ve alüminyum ithalatındaki %10’luk vergiyi kapsamıyor olabileceğini düşünüyor. Yine de, AB ve ABD arasında ticari anlaşmazlıklar üzerinde yapılan görüşmelerde kaydedilen ilerleme Avrupa Komisyonu’nun neden çelik ithalatına yönelik koruyucu vergi kararını açıklamadığının bir gerekçesi olabilir. Öyle ki, vaktinde ABD’nin 232. Madde vergilerine karşılık olarak getirilen vergilerin süresi bu ayın sonunda doluyor.

Brüksel Zirvesi’nde Joe Biden, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ile görüşecek ve aynı zamanda küresel ısınmayla mücadele için uluslararası bir işbirliği önerecek.