AB dört ülkeden ithal sıcak rulo saca geçici antidamping vergisi getirebilir

Avrupa Komisyonu, Mısır, Hindistan, Japonya ve Vietnam’dan ithal alaşımsız veya diğer alaşımlı sıcak rulo saca yönelik geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlatılan ve 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping soruşturmasına ilişkin ön bulgularını açıkladı.

Komisyon, Ezz Steel ve diğer Mısırlı şirketler için %15,6, Tokyo Steel ve Daido Steel için sırasıyla %6,9 ve %32, Nippon Steel ve diğer Japon şirketler için %33, Formosa Ha Tinh Steel için %12,1 ve Hoa Phat Dung Quat Steel hariç diğer tüm Vietnamlı şirketler için de %12,1 oranlarında geçici antidamping vergisi getirmeyi planlıyor. Buna ek olarak komisyon, söz konusu dönemde Hindistan’dan yapılan sıcak rulo sac ithalatında dampinge rastlamadığından AB pazarında büyük bir paya sahip olan Hint üreticiler için geçici antidamping vergisi önerisinde bulunmadı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında komisyon Mısır, Hindistan, Japonya ve Vietnam’dan sıcak rulo sac ithalatı için dokuz ay sürecek ve gerekirse antidamping vergilerinin geriye dönük olarak alınmasına olanak sağlayacak bir kayıt süreci başlatmıştı.

Önümüzdeki hafta söz konusu vergilerin geriye dönük olarak uygulanıp uygulanmayacağı belli olacak. Vergiler geriye dönük olarak uygulanırsa yılın başından bu yana Mısır ve Japonya'dan sıcak rulo sac alımı yapan ithalatçıların büyük bir ödeme yapacağı duyuldu. SteelOrbis'in duyumlarına göre söz konusu vergiler en çok Mısırlı ihracatçıları etkilerken, Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac satışları daha düşük oranda vergiye tabi olduğundan avantaj kazanacak. Ayrıca Cezayir'den AB'ye sıcak rulo sac ihracatının, vergiye tabi olmaması ve kısa teslim süresi sayesinde ivme kazanacağı düşünülüyor. Buna ek olarak küresel sıcak rulo sac ihracat pazarında nispeten yeni olan Malezya ve Endonezya'dan ithal sıcak rulo sac şu anda vergiye tabi değil.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.