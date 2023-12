AB Brezilya, İran ve Rusya’dan ithal sıcak rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 14 Aralık 2023 14:00:36 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu dönem sonu incelemesinin ardından Brezilya, İran ve Rusya’dan ithal alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak rulo saca antidamping vergisi uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

İnceleme Avrupa Çelik Birliği’nin antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 4 Temmuz 2022 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı.

İlk olarak 2017 yılının Ekim ayında getirilen antidamping vergileri Brezilya için 54,5-63€/mt, İran için 57,5€/mt ve Rusya için 17,6-96,5€/mt oranlarında yer almaya devam edecek.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.