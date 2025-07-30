2025’in ilk yarısında Hebei çelik sektörünün sanayi katma değeri %13,7 arttı

29 Temmuz Salı günü Hebei eyaleti hükümeti ofisi, yılın ilk yarısında Hebei sanayi sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda verilen bilgilere göre yılın ilk yarısında hammadde fiyatlarının düşmesi, Hebei çelik sektöründe ton başına kârlılığı artırdı ve bu da çelik üreticilerini daha fazla üretim yapmaya teşvik etti. Bu gelişmeler doğrultusunda Hebei çelik sektörünün katma değeri söz konusu dönemde yıllık bazda %13,7 artış gösterdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan bir yetkili, Hebei eyaletinin ortak hammadde tedarikini teşvik ettiğini ve bunun için bir tedarik zinciri platformu kurduğunu belirtti. Söz konusu platform aracılığıyla çelik üreticileri ihtiyaçlarını belirleyerek ortak sipariş veriyor. Bu yıl Nisan ayında faaliyete geçen platform üzerinden şimdiye kadar toplam 280 milyon RMB (39 milyon $) tutarında işlem gerçekleştirildi ve bu sayede maliyetlerde %10’un üzerinde düşüş sağlandı.