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Vietnamlı sıcak sac alıcıları Çin çıkışlı fiyatların daha da düşmesinden dolayı endişeli

Vietnam sıcak sac ithalat piyasasını çok sayıda düşük fiyatlı Çin çıkışlı sıcak sac teklifleri olması etkilemeye devam ediyor. ...

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