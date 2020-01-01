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Vietnam’da Formosa sıcak sac fiyatlarını 120$/mt yükseltti, ithal fiyatlar da arttı

Bugün, Vietnam’ın önde gelen çelik üreticisi Formosa Ha Tinh (FHS), iç piyasa için Temmuz teslimli sıcak sac fiyatlarını ...

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