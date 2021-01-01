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Vietnam sıcak sac piyasasındaki düşüş Çin’de görülen iyileşme sonrası tersine döndü

Vietnam’da sıcak sac talebi gözle görülür biçimde iyileşmemiş olsa da, fiyat trendi tersine dönmeye başladı.

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