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Vietnam sıcak sac piyasası Covid-19 nedeniyle durgun, en düşük fiyatlar hala Çin’den geliyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Vietnam ithal sıcak sac piyasasında ticaret, çoğu alıcı alım yapmak istemediği için önemli oranda yavaşladı.

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