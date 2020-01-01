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Vietnam sıcak sac ithalat piyasasında fiyatlar henüz dibi görmedi

Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatlarının yakın gelecekte düşmesi bekleniyor.

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