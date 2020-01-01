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Türkiye’de yerel ve ithal sıcak sac fiyatları düştü ancak toparlanma bekleniyor

Türk ve BDT merkezli tedarikçiler, geçtiğimiz haftanın başından bu yana, bazı bağlantıları sonuçlandırmak için indirimler yaptı.

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