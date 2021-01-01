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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yassı çelik fiyatları piyasadaki yukarı yönlü trendi takip etti

Türkiye’de hem uzun mamul hem de kütük fiyatları yükselirken, yassı çelik tedarikçileri de özellikle iç piyasa için fiyatlarını artırmaya karar verdi.

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