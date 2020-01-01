﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de soğuk sac fiyatları yüksek sıcak sac fiyatları ve düşük arz nedeniyle 700$/mt’u aştı

Türkiye’de son zamanlarda sıcak sac fiyatlarında görülen artış, soğuk sac fiyatlarının da artmasına yol açtı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.