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Türkiye’de kaplamalı ve soğuk sac fiyatları daha da düştü

Türkiye kaplamalı ve soğuk sac piyasasında durum, yerel talebin hala düşük olması ve özellikle AB’ye ihracat yapmanın zor olması sebebiyle olumsuzdu.

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