﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ussuri Capital Romanya’da düşük karbon salımlı yassı mamul tesisi kurmayı planlıyor

Cuma, 29 Mart 2024 14:36:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye merkezli yatırım şirketi Ussuri Capital, Romanya’da karbon ayak izi düşük seviyelerde yer alacak yeni bir yassı mamul tesisi kurmayı planladığını açıkladı. Boyalı sac, galvanizli sac, soğuk rulo sac ve sıcak rulo sac üretimi yapacak söz konusu tesisin 2027-2030 yılları arasında faaliyete başlaması bekleniyor.

İki aşamada tamamlanacak olan tesiste elektrik ark ocağı yöntemiyle üretim yapılacak. İlk aşamanın 2027 yılında tamamlanmasının planlandığı ve başlangıçta hammadde olarak kullanılacak sıcak rulo sacın AB dışı ülkelerden ithal edileceği ifade edildi. Akabinde tesisin yıllık 400.000 mt asitli sac, yıllık 250.000 mt soğuk rulo sac ve yıllık 250.000 mt galvanizli sac üretmesinin beklendiği vurgulandı.

2030 yılına kadar tamamlanacak ikinci aşamada ise elektrik ark ocağının kapasitesi yıllık 1,2 milyon mt’a çıkacak ve aynı zamanda yıllık 1,2 milyon mt ultra ince sıcak rulo sac üretecek sürekli şerit döküm ünitesi de yer alacak. Yeni tesisten Orta ve Doğu Avrupa’daki müşteriler beraberinde şirketin kendi faaliyetlerine tedarik yapılacak.

Projenin ilk aşamasına 160 milyon € ve ikinci aşamasına da 700-800 milyon € sermaye harcaması yapılacağı öngörülüyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Kaplamalı Galvanizli Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da yassı mamul fiyatları cansız talep nedeniyle yatay

29 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 13. Hafta, 2024

28 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın yassı mamul satışları Şubat ayında düştü

22 Mar | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 12. Hafta, 2024

21 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 11. Hafta, 2024

14 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Nisan ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını sabit tuttu

12 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 10. Hafta, 2024

07 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 9. Hafta, 2024

29 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları alımların durgun olmasına rağmen yatay

23 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın yassı mamul satışları Ocak ayında sertçe yükseldi

23 Şub | Çelik Haberler