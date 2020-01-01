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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye sıcak sac piyasasının görünümü yeterli talep ve sınırlı arz sayesinde olumlu

Türkiye yassı mamul ve özellikle de sıcak sac piyasası görünümü, uzun mamul ile ithal hurda segmentlerindeki durumun aksine olumlu.

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