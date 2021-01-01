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< Yassı Ürünler ve Slab

Son fiyat düşüşünün ardından Güneydoğu Asya ve Çin’in ithal slab alımları arttı

Hint ve Endonezyalı slab tedarikçileri tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan düşük fiyatlar ilgi gördü ve Güneydoğu Asya ile ...

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