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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab fiyatları hala baskı altında, teklif sayısı arttı

Çin’den gelen ithal slab talebi, Asya’daki görünümü olumsuz etkileyen bir dizi bağlantının ardından son zamanlarda yavaşladı. ...

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