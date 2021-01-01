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< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarının düşmesi Asya slab piyasasındaki belirsizliği artırdı

Asya’da ithal slab fiyatları geçtiğimiz hafta küçük değişiklikler gösterdi, ancak müşteriler bu haftanın başında Çin sıcak sac ...

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