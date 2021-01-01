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< Yassı Ürünler ve Slab

Sınırlı satışlar Türkiye kaplamalı sac fiyatlarını bir kez daha aşağı çekti

Türk haddehaneler, iç piyasadaki zayıf talep ve AB’ye neredeyse hiç satış yapılmaması sonucu düşük tonajlı satışlardan muzdarip.

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