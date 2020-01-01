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Pakistan’da ithal sıcak sac fiyatları güçlü, alıcılar temkinli

Mart ayı ortası itibarıyla, Pakistan’ın gelenekse sıcak sac tedarikçileri tekliflerini belirledi.

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